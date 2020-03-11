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Moskova, Avrupa, Spor

Avrupa Halter Şampiyonası koronavirüs nedeniyle hazirana ertelendi

Avrupa Halter Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 ay ertelendi.

11.03.2020 12:19 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:19
Avrupa Halter Şampiyonası koronavirüs nedeniyle hazirana ertelendi

Avrupa Halter Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 ay ertelendi.

Uluslararası Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 13-21 Nisan tarihlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenmesi planlanan turnuva, sağlık tedbirleri doğrultusunda 13-21 Haziran'a alındı.

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Kaynak: AA

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