Avrupa Halter Federasyonu Başkanlığı'na Hasan Akkuş seçildi
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Avrupa Halter Federasyonu Başkanlığı'na Hasan Akkuş seçildi

Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Spor
Avrupa Halter Federasyonu Başkanlığı'na Hasan Akkuş seçildi

Avrupa Halter Federasyonu (EWF) Başkanlığı'na Hasan Akkuş seçildi.

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Avrupa Halter Federasyonu (EWF) Başkanlığı'na Hasan Akkuş seçildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir otelde Avrupa Halter Federasyonu Başkanlığı için seçim yapıldı. Türkiye'den Hasan Akkuş ile Moldova'dan Antonio Konflitte'nin aday olduğu seçimde, Akkuş toplam 44 oydan 28'ini alarak başkanlığı kazandı.

Akkuş, daha önce Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığı ve Avrupa Halter Federasyonu (EWF) Genel Sekreterliği yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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