Avrupa Haber Ajanslarının gündeminde yapay zeka var

20.09.2019 11:30

Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) Genel Kurulu ve Konferansı, yapay zeka gündemiyle Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirildi.

Toplantıda, EANA'nın kurucu üyelerinden olan Anadolu Ajansını (AA) Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu ve Avrupa Haberleri Editörü Yusuf Kaya temsil etti.

Çekya Haber Ajansının (CTK) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya 27 ülkeden yaklaşık 50 yönetici katıldı.

Katılımcılar, toplantı kapsamında "EANA Üyelerinin Yapay Zekayı Uygulama Yöntemleri" ve "Haber Ajanslarının Geleceği için Yapay Zekanın Perspektifleri" gibi başlıklar altında düzenlenen konferanslar sayesinde yapay zekanın haber ajansları açısından ne tür tehditler ve fırsatlar sunabileceğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

EANA Yönetim Kurulu Üyeleri seçildi

Genel Kurul'da, Avusturya Haber Ajansı (APA) Genel Müdürü Clemens Pig'in Ocak 2019'da, Yunanistan Haber Ajansı (ANA/MPA) Genel Müdürü Michalis Psilos'un da Temmuz 2019'da görevlerinden istifa etmeleri üzerine boşalan pozisyonlara yeni 2 yönetim kurulu üyesi seçildi.

Bu pozisyonlara 3 yıllığına Press Association (PA) Haber Ajansı Genel Müdürü Clive Marshall ve Arnavutluk Haber Ajansı (ATA) Genel Müdürü Armela Krasniqi getirildi.

Batı Avrupa haber ajansları ile AA'nın da kurucusu olduğu EANA, Avrupa haber ajansları arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve bilgi alışverişini sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen konferanslarla medya sektöründeki sorunların ve gelecek tahayyüllerinin tartışıldığı profesyonel bir platform olarak işlev görüyor.

Kaynak: AA