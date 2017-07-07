Avrupa Güzellik Yarışmasını Hollandalı güzel kazandı



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Levent GündüzFreiburg, 7 Temmuz (DHA)- Avrupa Güzellik Yarışması Kupası (Europaeischer Missen Team-Cup) geçtiğimiz Perşembe akşamı Almanya'nın en büyük eğlence parkı Avrupa parkında yapıldı. Bine yakın davetlinin katıldığı yarışmaya 6 orta Avrupa ülkeleri içinde Almanya, Avusturya, Fransa, İsviçre, Belçika, Hollanda katıldı. Her ülkeyi 3 güzel temsil etti. Podyuma çıkan 18 güzel ellerinde ülke bayraklarıyla dans, şov gösterileriyle izleyenleri coşturdu. Güzeller yöresel, akşam, güncel, mayo defilesiyle jürinin oylarını lehine kazanmak için kıyasıya yarıştı. Jüri heyeti içinde aktris, model, Playboy güzeli Jenny Elvers, blogcu Mandy Lange, sunucu Alexandra Mazza, güzellik yarışmasının eski güzelleri bulundu. Yaşları 18-29 olan güzeller podyuma ilk yöresel kostümle çıktı. Yarışmayı 3 bin 560 puanla kazanan ülke Hollanda oldu. Almanya güzellik yarışma organizasyonu Miss Germany Corporation tarafından hazırlanan Avrupa güzellik yarışması kupasını kazanan Hollanda 5 bin Euro ödül kazandı. Hollanda milli marşın okunmasıyla beraber güzeller Avrupa parkında taçlandırıldı.