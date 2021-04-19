Son dakika haberi | Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Süleyman Karadeniz yarı finale yükseldi
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Son dakika haberi | Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Süleyman Karadeniz yarı finale yükseldi

Son dakika haberi | Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Süleyman Karadeniz yarı finale yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bir son dakika haberine göre Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kiloda Süleyman Karadeniz çeyrek finalde Azerbaycanlı Shamil Zubariov'u 6-4 yenerek yarı finale yükseldi.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kiloda Süleyman Karadeniz çeyrek finalde Azerbaycanlı Shamil Zubariov'u 6-4 yenerek yarı finale yükseldi. Karadeniz, yarı finalde dünya üçüncüsü Gürcü Elizbar Odikadze ile karşılaşacak.

Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı çeyrek finalde Ukraynalı Kamil Kerymov'u 11-0 sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi. Atlı yarı finalde Bulgar/Gürcü galibiyle karşılaşacak.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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