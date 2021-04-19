Avrupa Güreş Şampiyonası Polonya'da başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa Güreş Şampiyonası Polonya'da başladı

Avrupa Güreş Şampiyonası Polonya'da başladı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası başladı.

Dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor! 5,5 tonluk Akıncı TİHA bu yıl TSK envanterine girecek
Dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor! 5,5 tonluk Akıncı TİHA bu yıl TSK envanterine girecek
43 kişi belediye vasıtasıyla Türkiye'den ayrılıp geri dönmemişti! Gri pasaport skandalına Almanya el koydu
43 kişi belediye vasıtasıyla Türkiye'den ayrılıp geri dönmemişti! Gri pasaport skandalına Almanya el koydu

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası başladı.

Şampiyonanın ilk gününde erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları gerçekleştirilecek.

Türkiye'yi serbest stilde 57 kiloda Süleyman Atlı, 65 kiloda Hamza Alaca, 70 kiloda Haydar Yavuz, 79 kiloda Muhammet Nuri Kotanoğlu, 97 kiloda ise Süleyman Karadeniz temsil ediyor.

Taha ilk turda Petriashvili ile karşılaşacak

Kariyerinde 7 Avrupa şampiyonluğu bulunan Taha Akgül, yarın mindere çıkacak.

Serbest stil 125 kiloda yarışan Taha, ilk turda önemli rakibi dünya şampiyonu Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaşacak.

Avrupa Güreş Şampiyonası, 25 Nisan Pazar günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mehtap Ar Müge Anlı Kaan Yıldırım Burcu Biricik
Spor Ali Koç Mesut Özil Bülent Uygun Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avrupa Güreş Şampiyonası Polonya'da başladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 12:54:44. #1.15#

title