Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Nesrin Baş ve Elif Yanık, bronz madalya maçına çıkacak

Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda milli güreşçiler Nesrin Baş ve Elif Yanık, bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda milli güreşçiler Nesrin Baş ve Elif Yanık, bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 68 kiloda Nesrin Baş ilk turda Polonyalı Viktorya Choluj'u ve çeyrek finalde Azerbaycanlı Elis Manolova'yı yenerek yarı finale yükseldi. Milli sporcu yarı finalde Rus Khanum Velieva'ya mağlup oldu. Nesrin, repesajdan gelecek Ukraynalı Alina Stadnik-Belarus Sadchancka maçının galibiyle üçüncülük mücadelesi yapacak.

59 kiloda Elif Yanık, yenildiği Rus Veronika Chumikova'nın finale yükselmesinden dolayı bronz madalya için Moldovalı Anastasia Nichita ile karşı karşıya gelecek.

55 kiloda Eda Tekin, ilk turda Moldovalı Mariana Dragutan'ı yenerken çeyrek finalde Hollandalı Jessica Blaszka'ya yenildi ve elendi.

76 kiloda ilk turda Polonyalı Patricia Sperka'yı mağlup eden Ayşegül Özbege, çeyrek finalde Fransız rakibi Vanessa Vescan'a yenilerek organizasyona veda etti.

Kadınlarda yarın 53 kiloda Zeynep Yetgil, Ukraynalı Maria Vynnyk, 57 kiloda Mehlika Öztürk, Ukraynalı Alina Akobia, 62 kiloda Cansu Aksoy, Polonyalı Katzarina Madrowska, 65 kiloda Aslı Tuğcu, Rus Lyubov Ovcharova ve 72 kiloda Merve Pul, Ukraynalı Alla Belinska ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur