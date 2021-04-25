Milli güreşçi Kerem Kamal, Avrupa ikincisi oldu
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Milli güreşçi Kerem Kamal, Avrupa ikincisi oldu

Milli güreşçi Kerem Kamal, Avrupa ikincisi oldu
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Güncel

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda gümüş madalya aldı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda gümüş madalya aldı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen organizasyonun son gününde Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kilo finalinde dünya ve Avrupa şampiyonu Rus Sergey Emelin ile karşılaştı.

Final müsabakasını 4-1 kaybeden milli güreşçi, gümüş madalyanın sahibi oldu. Kerem, Avrupa şampiyonalarında geçen yıl gümüş, 2019'da bronz madalya elde etmişti.

Kerem Kamal, Polonya'da çeyrek finalde Ukraynalı Viktor Petryk'i 5-1, yarı finalde Belaruslu Hleb Makaranka'yı 7-2 yenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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