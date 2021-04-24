Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 1 altın 2 gümüş madalya
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 1 altın 2 gümüş madalya

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 1 altın 2 gümüş madalya
Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA - Haberler | Spor

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp altın madalya kazanarak 10'uncu kez Avrupa şampiyonu oldu.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp altın madalya kazanarak 10'uncu kez Avrupa şampiyonu oldu. 

130 kiloda mindere çıkan Rıza Kayaalp, ilk turda Ukraynalı Aleksandr Chernetskyi'yi 10-1, çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Romen Alin Alexuc'u 8-0 sayı tuşuyla, yarı finalde Alman rakibi Eduard POPP'u 5-0 öndeyken tuşla yenerek çıktığı finalde Gürcü Lakobi Kajaia ile karşılaştı.  Rakibini 3-1 yenen milli güreşçi 10'uncu kez Avrupa şampiyonu oldu. EKREM ÖZTÜRK VE YUNUS EMRE BAŞAR GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI55 kiloda Ekrem Öztürk, Ermeni rakibi Rudik Mkrychyan'ı ve Belarus Artsiom Katsar'ı 8-0 sayı tuşuyla yenerek çıktığı finalde Rus Emin Sefershaev'e 7-0 yenilerek Avrupa 2'ncisi olarak gümüş madalya kazandı.77 kiloda mücadele eden Yunus Emre Başar, Ermeni rakibi Varuzhan Grigoryan'ı 9-0 sayı tuşuyla, Azeri Sanan Suleymanov'u 8-5 ve yarı finalde Ukraynalı Dmytro Pyshkov'u 4-0 yenerek yükseldiği finalde Dünya Şampiyonu Macar Tamas Lorincz ile karşılaştı. Başar, rakibine 8-0 yenilince gümüş madalyada kaldı.Böylece Türkiye grekoromen stilde 1 altın 2 gümüş olmak üzere 3 madalya kazandı. Grekoromen stilde son gün müsabakalarında ise milli güreşçi Kerem Kamal altın madalya, Murat Fırat ise gümüş madalya için güreşecek.

- Ankara

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 1 altın 2 gümüş madalya
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 1 altın 2 gümüş madalya
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 1 altın 2 gümüş madalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA

Rıza Kayaalp, Gürcü Iakobi Kajaia'yı yenerek kariyerindeki 10'uncu Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
Rıza Kayaalp, Gürcü Iakobi Kajaia'yı yenerek kariyerindeki 10'uncu Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
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