Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları başlıyor
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları başlıyor

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları başlıyor
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde müsabakalar yarın başlayacak.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde müsabakalar yarın başlayacak.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen şampiyonada grekoromen stilde 5 milli sporcu yarın mindere çıkacak.

Grekoromen stilde madalya mücadelesi verecek milli güreşçiler ve rakipleri şöyle:

Yarın:

55 kilo Ekrem Öztürk-Rudik Mkrychyan (Ermenistan)

63 kilo Abdurrahman Altan - Leri Abuladze (Gürcistan)

77 kilo Yunus Emre Başar - Varuzhan Grigoryan (Ermenistan)

87 kilo Doğan Göktaş - Milad Alirzaev (Rusya)

130 kilo Rıza Kayaalp - Oleksandr Chernetskyy (Ukrayna)

Cumartesi:

60 kilo Kerem Kamal - Viktor Petryk (Ukrayna)

67 kilo Murat Fırat - Witalis Lazovski (Almanya)

72 kilo Selçuk Can - Frank Staebler (Almanya)

82 kilo Burhan Akbudak - Aleks Michel Kessidis (İsveç)

97 kilo İbrahim Tığcı - Kiril Milenov Milov (Bulgaristan)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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