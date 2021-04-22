Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları başlıyor
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde müsabakalar yarın başlayacak.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde müsabakalar yarın başlayacak.
Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen şampiyonada grekoromen stilde 5 milli sporcu yarın mindere çıkacak.
Grekoromen stilde madalya mücadelesi verecek milli güreşçiler ve rakipleri şöyle:
Yarın:
55 kilo Ekrem Öztürk-Rudik Mkrychyan (Ermenistan)
63 kilo Abdurrahman Altan - Leri Abuladze (Gürcistan)
77 kilo Yunus Emre Başar - Varuzhan Grigoryan (Ermenistan)
87 kilo Doğan Göktaş - Milad Alirzaev (Rusya)
130 kilo Rıza Kayaalp - Oleksandr Chernetskyy (Ukrayna)
Cumartesi:
60 kilo Kerem Kamal - Viktor Petryk (Ukrayna)
67 kilo Murat Fırat - Witalis Lazovski (Almanya)
72 kilo Selçuk Can - Frank Staebler (Almanya)
82 kilo Burhan Akbudak - Aleks Michel Kessidis (İsveç)
97 kilo İbrahim Tığcı - Kiril Milenov Milov (Bulgaristan)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur