Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erken finalin galibi Taha Akgül
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erken finalin galibi Taha Akgül

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erken finalin galibi Taha Akgül
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, serbest stil 125 kilo müsabakasında Gürcü Geno Petriashvili'yi 6-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, serbest stil 125 kilo müsabakasında Gürcü Geno Petriashvili'yi 6-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

Başkent Varşova'da gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde olimpiyat şampiyonu Taha, serbest stil 125 kiloda erken final olarak nitelendirilen ilk tur maçında 2017, 2018 ve 2019 yıllarının dünya şampiyonu Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı.

2019 Dünya Şampiyonası'nın ardından milli takım kampında yaşadığı sakatlık sonrası ilk kez turnuvaya katılan Taha, Petriashvili'yi 6-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Taha Akgül'ün kariyerinde 7 Avrupa, 2 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonluğu bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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