Avrupa Güreş Şampiyonasında Elif Jale Yeşilırmak Altın Madalya Kazandı
Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 59 kilo finalinde Elif Jale Yeşilırmak, Bulgar Hristova'yı yenerek altın madalya kazandı.
Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 59 kiloda mücadele eden Elif Jale Yeşilırmak, Bulgar Mimi Nikolova Hristova'yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
TÜRK BAYRAĞI İLE MİNDERDE TUR ATTI
Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen şampiyonanın 4'üncü gününde Elif Jale Yeşilırmak, Bulgar Mimi Nikolova Hristova'yı 6-4 mağlup ederek kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Organizasyon tarihinde kadınlarda altın madalya kazanan ikinci Türk güreşçi olan Elif Jale, Türk bayrağıyla minderde şampiyonluk turu attı.
Kadınlar 59 kiloda üçüncülük kürsüsüne ise Azerbaycanlı Tetiana Omelchenko ve Rus Svetlana Lipatova çıktı.
YORUMLAR (4)
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helal olsun başarıların devamı dilerimCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Bayrakları assssssssssCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Tebrikler bu başarı tüm TÜRKİYENİN başarısıdır devamı gelir inşAllahCevap Yaz 6 Yayından KaldırEDİRNELİ: Bu başarı Elif Jale''nin başarısıdır tüm Türkiye''nin değil. Çünkü böyle amatör branşlarda ne yazık ki sporcularımıza destek olmuyoruz, yarın unutulup gidecek ne yazık ki2 Yayından Kaldır