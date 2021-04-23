Avrupa Güreş Şampiyonası

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Pul, bronz madalya mücadelesinde yenilerek Avrupa 5'incisi oldu.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Pul, bronz madalya mücadelesinde yenilerek Avrupa 5'incisi oldu.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen şampiyonada, kadınlar 72 kiloda Merve Pul, çeyrek finalde Ukraynalı rakibi Alla Belinska'ya (4-0) yenildi ancak rakibinin finale çıkmasından dolayı bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Evgeniia Zakharchenko ile üçüncülük mücadelesinde karşı karşıya gelen milli güreşçi, Rus sporcuya (11-0) mağlup oldu ve Avrupa 5'inciliğinde kaldı.

Organizasyonda kadın güreşçilerin müsabakaları sona ererken yarın grekoromen stilde Rıza Kayaalp 130 kiloda, Ekrem Öztürk, 55 kiloda ve Yunus Emre Başar 77 kiloda finalde altın madalya için mindere çıkacak.

Milli güreşçiler 60 kiloda Kerem Kamal, 67 kiloda Murat Fırat, 72 kiloda Selçuk Can, 82 kiloda Burhan Akbudak ve 97 kiloda İbrahim Tığcı, grekoromen stilde tur mücadelesine başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur