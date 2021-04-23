Avrupa Güreş Şampiyonası

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Elif Yanık ve Nesrin Baş bronz madalya müsabakalarını kaybetti.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Elif Yanık ve Nesrin Baş bronz madalya müsabakalarını kaybetti.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen şampiyonada, kadınlar 59 kiloda Elif Yanık Moldovalı Anastasia Nichita'ya, 68 kiloda Nesrin Baş da Ukraynalı Alina Stadnik'e yenildi ve 5'inci oldu.

Günün diğer müsabakalarında 53 kiloda Zeynep Yetgil, Ukraynalı Mariia Vynnyk'a, 57 kiloda Mehlika Öztürk, Ukraynalı Alina Hrushyna Akobiia'ya, 62 kiloda Cansu Aksoy, Polonyalı Katarzyna Madrowska'ya, 65 kiloda Aslı Tuğcu, Rus Liubov Ovcharova'ya, 76 kiloda Aysegul Özbege, Fransa'dan Cynthia Vanessa Vescan'a yenilerek elendi.

72 kiloda Merve Pul, bugün bronz madalya maçında Rus Evgeniia Zakharchenko ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur