Avrupa Güreş Şampiyonası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa Güreş Şampiyonası

Avrupa Güreş Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Elif Yanık ve Nesrin Baş bronz madalya müsabakalarını kaybetti.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Elif Yanık ve Nesrin Baş bronz madalya müsabakalarını kaybetti.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen şampiyonada, kadınlar 59 kiloda Elif Yanık Moldovalı Anastasia Nichita'ya, 68 kiloda Nesrin Baş da Ukraynalı Alina Stadnik'e yenildi ve 5'inci oldu.

Günün diğer müsabakalarında 53 kiloda Zeynep Yetgil, Ukraynalı Mariia Vynnyk'a, 57 kiloda Mehlika Öztürk, Ukraynalı Alina Hrushyna Akobiia'ya, 62 kiloda Cansu Aksoy, Polonyalı Katarzyna Madrowska'ya, 65 kiloda Aslı Tuğcu, Rus Liubov Ovcharova'ya, 76 kiloda Aysegul Özbege, Fransa'dan Cynthia Vanessa Vescan'a yenilerek elendi.

72 kiloda Merve Pul, bugün bronz madalya maçında Rus Evgeniia Zakharchenko ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

Bayraktar Akıncı TİHA ilk atış testini başarıyla tamamladı
Bayraktar Akıncı TİHA ilk atış testini başarıyla tamamladı
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Yılmaz Vural Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Korona Kripto Para
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avrupa Güreş Şampiyonası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 00:51:03. #1.14#

title