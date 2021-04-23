Avrupa Güreş Şampiyona'sında 3 milli güreşçi adını finale yazdırdı (YENİDEN

Polonya başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 3 milli güreşçi adını finale yazdırdı.

Polonya başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 3 milli güreşçi adını finale yazdırdı.

Avrupa Güreş Şampiyonası Grekoromen 55 kiloda milli güreşçi Ekrem Öztürk yarı finalde Belaruslu rakibi Artsiom Katsar'ı 8-0 yenerek finale yükseldi. Grekoromen 77 kiloda temsilcimiz Yunus Emre Başar ise yarı final Ukraynalı rakibi Dmytro Pyshkov'u 4-0 yenerek finale adını yazdırdı. Grekoromen 130 kiloda ise milli güreşçi Rıza Kayaalp yarı finalde Alman rakibi Eduard Popp'u tuş ile (5-0) yenerek finale yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı