Avrupa Güneş Enerjisi Üretiminde Rekor Üstüne Rekor Kırıyor Avrupa güneş enerjisi ile ilgili çalışmalarda çok iyi bir noktaya gelmeyi başardı.

Avrupa güneş enerjisi ile ilgili çalışmalarda çok iyi bir noktaya gelmeyi başardı. Özellikle de virüs vakaları nedeniyle insanların evde kalması güneş enerjisini doğrudan etkiledi. Arada pek bir bağlantı kurulmasa bile aslında çok büyük bir etkisi bulunuyor.

Güneş enerjisi temiz ve yenilenebilir enerji bakımından dünyanın en öncü enerji türleri arasında yer alıyor. Avrupa özelinde bakarsak İngiltere ve Almanya güneş enerjisi ile ilgili çalışmalarda çok ciddi seviyelere ulaştı. Örneğin Almanya bütün ülkenin elektrik ihtiyacının %30 gibi bir bölümünü güneş enerjisi üzerinden elde ediyor. Doğalgaz gibi materyallere enerji için para harcamak zorunda kalmıyor.

Hava kirliliğinin azalması verimi artırdı

Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde güneş tarlası tarzı kavramları mutlaka duyarsınız. Geniş arazilere güneş enerji tarlaları kurulur ve böylece güneşten en yüksek derecede elektrik elde edilir. Daha sonra bu elektrik ülkenin kullanımına sunulur.

Hava kirliliği elektrik enerjisini çok büyük miktarda etkiliyor. Basit bir örnek vermek gerekirse, güneş enerji panellerinin kiri sevmediğini söylemek yeterli olacaktır. Güneş enerji panelleri hava kirliliğinin olmadığı temiz atmosferi ve bulutsuz günleri seviyor. Bugünlerde enerji üretimi çok daha fazla artıyor.

İnsanların salgın nedeniyle eve kapanması hava kirliliğinin büyük oranda azalmasını sağladı. Böylece güneş enerji panelleri çok daha yoğun bir şekilde enerji üretimi yapabiliyor. Eğer böyle giderse Almanya ve İngiltere enerji ihtiyacının %80 gibi bir bölümünü güneş enerjisi üzerinden karşılayabilecek. Sizce Türkiye güneş enerjisi ile ilgili ne tür çalışmalar yürütebilir? Fikirlerinizi yollar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.