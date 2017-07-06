Avrupa Göç Krizinin Artmasından AB Sorumlu

Uluslararası Af Örgütü, Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmen ve sığınmacıların artan ölümlerinde sorumlunun "AB'nin başarısız politikaları" olduğunu söyledi.



Uluslararası Af Örgütü tarafından yayınlanan raporda, Libya ile yapılan "şüpheli anlaşmalar "binlerce insanın boğulmasına, bir çoğuna da işkence yahut tecavüz edilmesine sebep olduğu bildirildi. Raporda, AB'nin Libya'da gözaltı merkezlerinde yaşananlara kayıtsız kaldığını ve Akdeniz'de tehlike altındaki göçmenleri kurtarma işini yardım kuruluşlarına bıraktığı ifade ediliyor.



2017 yılında Avrupa'ya Akdeniz yoluyla geçmek isteyen 2 binden fazla insan hayatını kaybetti. - LONDRA