Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali, 2022'ye ertelendi

2021 yılında düzenlenmesi planlanan Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ni (EYOF), 2022 yılına ertelendi.

2021 yılında düzenlenmesi planlanan Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ni (EYOF), 2022 yılına ertelendi.

Avrupa Olimpiyat Komitesi, 2021 yılında Slovakya'nın Banska Bystrica kentinde yapılması planlanan EYOF'u 24-30 Temmuz 2022 tarihlerine erteledi.Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle 2020 Olimpiyat Oyunları'nın 2021'e ertelenmesinin ardından, 2021 yılında düzenlenmesi planlanan EYOF ile Olimpiyat Oyunları'nın tarihleri çakıştığı için Avrupa Olimpiyat Komitesi, EYOF'u erteleme kararı aldı.

Kaynak: DHA