Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel, kadınlar 1500 metre serbest stilde 15.55.23'lük derecesiyle Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya...
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel, kadınlar 1500 metre serbest stilde 15.55.23'lük derecesiyle Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya kazandı.
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel, kadınlar 1500 metre serbest stilde 15.55.23'lük derecesiyle Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz