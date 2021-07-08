Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbest stilde Mert Kılavuz, 15.02.22'lik derecesiyle altın, Yiğit Aslan 15.05.08'lik...
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Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbest stilde Mert Kılavuz, 15.02.22'lik derecesiyle altın, Yiğit Aslan 15.05.08'lik...

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbest stilde Mert Kılavuz, 15.02.22'lik derecesiyle altın, Yiğit Aslan 15.05.08'lik...
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbest stilde Mert Kılavuz, 15.02.22'lik derecesiyle altın, Yiğit Aslan 15.05.08'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbest stilde Mert Kılavuz, 15.02.22'lik derecesiyle altın, Yiğit Aslan 15.05.08'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbest stilde Mert Kılavuz, 15.02.22'lik derecesiyle altın, Yiğit Aslan 15.05.08'lik... - Haberler Spor
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