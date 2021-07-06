Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya
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Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 4x200 metre serbest bayrak takımı, bronz madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 4x200 metre serbest bayrak takımı, bronz madalya kazandı.

Başkent Roma'da gerçekleştirilen şampiyonada Beril Böcekler, Merve Tuncel, Ela Naz Özdemir ve Deniz Ertan'dan oluşan milli takım, 8.09.11'lik derecesiyle Avrupa üçüncüsü oldu.

Macaristan altın madalya kazanırken, Rusya gümüş madalya elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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