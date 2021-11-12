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Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye, 2 bronz madalya kazandı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye, 2 bronz madalya kazandı.

Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından organizasyonun ilk gününde 5 sıklette mücadeleler yapıldı.

Erkekler 45 kiloda Hamza Osman Aydoğan, 48 kiloda Yüşa Arif Kabaca, kızlar 55 kiloda Özge Özbey, 59 kiloda Hatice Pınar Yiğitalp ile +68 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar mücadele etti.

Şampiyonanın ilk gününde kızlar 59 kiloda Hatice Pınar Yiğitalp ile +68 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar bronz madalya kazandı.

Şampiyonada yarın erkekler 51 kiloda Yunus Emre Taş, 68 kiloda Cemil Tarık Altıngöz, 73 kiloda Yiğithan Kılıç, kızlar 42 kiloda Nehir Geniş ve 63 kiloda Işıl Zafer tatamiye çıkacak.

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AA / Musa Samur - Spor Haberleri

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