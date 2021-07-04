Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası sona erdi
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Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası sona erdi

Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası sona erdi
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

İsviçre'de düzenlenen Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası, kadınlar finaliyle tamamlandı.

İsviçre'de düzenlenen Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası, kadınlar finaliyle tamamlandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bern kentinde gerçekleştirilen şampiyonanın kadınlar finalinde Yaren Nur Polat mücadele etti.

Şampiyonanın son günü yapılan finale 17 ülkeden katılan 36 sporcu; yüzme, eskrim, binicilik ve laser run etaplarından oluşan modern pentatlon müsabakasında madalya almak için yarıştı. Avrupa Gençler Şampiyonası'na ilk kez katılan Yaren Nur Polat, 12'nci oldu.

Erkekler kategorisinde finale kalmayı başaran Dora Nusretoğlu, dün şampiyonayı 32. sırada tamamlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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