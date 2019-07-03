Avrupa Gençler Masa Tenisi Şampiyonası'na doğru

Avrupa Gençler Masa Tenisi Şampiyonası, 7-16 Temmuz tarihlerinde Çekya'da düzenlenecek.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan (TMTF) yapılan açıklamaya göre, Ostrava kentinde gençler ve yıldızlar kategorisinde gerçekleştirilecek şampiyonada 16 Türk sporcu mücadele edecek.

Toplam 48 ülkeden 300 erkek, 258 kız sporcunun katılacağı organizasyonda, tekler, çiftler, karışık çiftler ve takım müsabakaları yapılacak. Takım müsabakaları 7-11 Temmuz, ferdi maçlar ise 12-16 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Avrupa Gençler Şampiyonası'nda madalya arayacak Türk sporcular şöyle:

Genç erkekler: Tugay Yılmaz, Bilal Selim Tok, Ekin Bahtiyar Toprak, Yücel Ocak.

Yıldız erkekler: Uğurcan Dursun, Hakan Işık, Tarık Saim Özbek, Batuhan Gürses.

Genç kadınlar: Gamze Cotra, Merve Cansu Demir, Ece Haraç, Özge Yılmaz.

Yıldız kızlar: Feyza Demir, Yağmur Şevval Karaca, Zeynep Karaca ve Asu Ayça Şenyuva.

Takım maçlarındaki gruplar ise şöyle oluştu:

Genç Erkek Milli Takımı (2. seviye F grubu): Çekya, Slovenya, Karadağ ve Lüksemburg.

Genç Kız Milli Takımı (1. seviye C grubu): Almanya, Çekya ve Hollanda.

Yıldız Erkek Milli Takımı: (1. seviye C grubu): Çekya, Fransa ve Slovakya.

Yıldız Kız Milli Takımı: (1. seviye B grubu): Rusya, Ukrayna ve Portekiz .

Kaynak: AA