Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda Hilal Öztürk'ten bronz madalya - Haberler Spor
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Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda Hilal Öztürk'ten bronz madalya

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda Hilal Öztürk'ten bronz madalya

Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Hilal Öztürk, kadınlar +78 kiloda bronz madalya kazandı.

Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Hilal Öztürk, kadınlar +78 kiloda bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ferdi müsabakalarının son gününde kadınlar +78 kiloda mücadele eden Hilal Öztürk, ilk maçında Ukraynalı Ruslana Bulavina'yı, çeyrek finalde ise Hollandalı Carmen Dijkstra'yı yendi.

Yarı finalde ise Fransız Coralie Hayme'ye karşılaşan milli sporcu rakibine altın skorda mağlup oldu. Hilal Öztürk Polonyalı Kinga Wolzczak ile yaptığı karşılaşmayı ise kazanarak bronz madalya elde etti.

Erkekler 90 kiloda Ömer Kemal Aydın ilk turda Belaruslu Andrei'yi, ikinci turda ise İsveçli Axel Oscarsson'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Burada Rus İkhvan Edilsultanov'a yenilen milli sporcu, repesaj maçında ise Letonyalı Maksims Duinovs ile karşılaştı. Rakibini yenen Ömer Kemal, bronz madalya müsabakasında ise Macar Peter Safrany'e yenilerek turnuvayı 5'inci sırada tamamladı.

Aynı sıkletteki mili sporcu Ahmet Çuhadar ise ilk karşılaşmasında Hollandalı Loek Van Der Veld'i, ikinci maçında Belçikalı Nicolas Dejace'yi yenerek çeyrek finale çıktı. Macar Peter Safrany'ye yenilen Ahmet, repesaj maçında ise Gürcü Tornile Poladishvili'ye mağlup oldu.

Şampiyonada yarın karma takım müsabakaları yapılacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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Haber: Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda Hilal Öztürk'ten bronz madalya - Haberler Spor
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