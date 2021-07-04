Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası sona erdi

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası sona erdi
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Almanya'nın Dortmund kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası tamamlandı.

Almanya'nın Dortmund kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası tamamlandı.

Şampiyonanın son gününde milli güreşçi Serhat Kırık, grekoromen stil 67 kilo finalinde Azerbaycanlı Hasrat Jafarov'a yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Grekoromen stil 82 kiloda mücadele eden Samet Yaldıran, Macar Peter Doemoek ile yaptığı repesaj müsabakasını kazanarak üçüncülük maçına çıkma hakkı elde etti. Alman Kevin Gremm ile karşılaşan Samet, rakibini 8-3 yenerek bronz madalya kazandı.

72 kilo bronz madalya maçında Alman Samuel Bellscheidt'e yenilen Ömer Can Doğan, beşinci oldu.

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Muhammed Hamza Bakır, grekoromen stil 130 kiloda dün altın madalya elde etmişti.

Turnuvada birer altın, gümüş ve bronz olmak üzere 3 madalya kazanan Grekoromen Milli Takımı, Gürcistan ve Rusya'nın ardından 100 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyonayı 3 altın, 2 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 12 madalyayla tamamlayan Türkiye, takım halinde serbest stilde ikinci, kadınlarda üçüncü olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Taner Ölmez Civan Canova
Spor Ali Koç Burak Elmas Abdullah Avcı Aziz Yıldırım Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası sona erdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 21:14:37. #1.15#

title