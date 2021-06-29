Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Taner Garip yarı finalde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Taner Garip yarı finalde

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Taner Garip yarı finalde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 74 kilogramda Taner Garip yarı finale yükseldi.

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 74 kilogramda Taner Garip yarı finale yükseldi. Dört güreşçi de repesajda bekliyor.

Almanya'nın Dortmund kentinde devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda 61 kilogram Hamza Zopalı ilk turda Ermeni rakibi Levik Mikayelyan'a 6-4 yenildi. Ermeni güreşçi yarı finalde Moldovalı Andrusca'yı yenerse repesajda Belarus İvan Hramyka ile karşılaşacak. 74 kilogramda Taner Garip ilk turda Makedon rakibi Elvedin Feta'yı 10-0 sayı tuşuyla çeyrek finalde Alman rakibi Stas David Wolf'ı 14-2 sayı tuşuyla yendi. Yarı finalde Ukraynalı Vadym Kutylenko ile mücadele edecek.

86 kilogramda Emre Çiftçi ilk turu bay geçti. Çeyrek finalde Alman David Morodion'a 6-6'dan son puan avantajı ile kaybetti. Alman güreşçi yarı finalde Macar Joel Hencz'i yenerse repesajda Azerbaycanlı Fuad Mayilov ile karşılaşacak.

92 kilogramda Murat Sezmiş ilk turda Gürcü rakibi Andro Margishvili'ye yenildi. Repesaj için bekliyor. 125 kilogramda Adil Mısırcı ilk turda Bulgar rakibi Georgi İvanov'u 3-3'ten son puan avantajıyla yendi, çeyrek finalde Rus rakibi Arsamag Zasseev'e yenildi. Rus güreşçi, yarı finalde Ermeni Lyova Gevorgyan'ı yenerse repesajda Belarus Danilov ile karşılaşacak.

Altın madalya maçları:

97 kilogramda Polat Polatçı - Ali Magomedov Aliev ile altın madalya için mindere çıkacak.

Bronz madalya maçları:

57 kilogramda Ahmet Karavuş - Gürcü Giorgi Gegelashvili

70 kilogramda Mevlüt Özdemir - Sırp Viktor Voinovic

79 kilogramda İsmail Küçüksolak - Gürcü Otari Adeishvili - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Kerem Kamışlı Haluk Bilginer Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Şenol Güneş Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Taner Garip yarı finalde - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 20:31:40. #1.16#

title