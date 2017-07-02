Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda milliler, 4 sıklette madalya için mücadele edecek.



Almanya'nın Dortmund kentinde devam eden şampiyonada milliler, grekoromen stilde 4 sıklette yapılan müsabakalar neticesinde akşam seansında bir final ve 3 bronz madalya maçına çıkacak.



55 kiloda Kerem Kamal, finalde Rus rakibi Emin Narimanovitch Sefershaev ile altın madalya mücadelesi verecek.



66 kiloda Murat Fırat, Sırp sporcu Sebastian Nad, 84 kiloda Doğukan Kuru, Finlandiyalı rakibi Toni Heikki Herman Metsomaeki ve 120 kiloda Yakup Yerlikaya, Rumen rakibi Lenard Istvan Berei ile üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.



Finaller, TSİ 19.00'da başlayacak.