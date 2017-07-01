Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Süleyman Erbay gümüş, Cemal Mutlu ise bronz madalya kazandı.



Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Almanya'nın Dortmund kentinde düzenlenen şampiyonanın 5. gününe, grekoromen stilde müsabakalarla devam edildi.



96 kiloda mindere çıkan Süleyman Erbay, finalde Finlandiyalı rakibi Arvi Martin Savolainen'e 3-0 yenildi ve Avrupa ikincisi oldu.



Cemal Mutlu ise 50 kilodaki üçüncülük maçında Ermeni rakibi Ashot Mkhıtaryan'ı 10-2'lik skor ve sayı tuşuyla yenerek bronz madalya kazandı.



Cemal, maçtan sonra minderde Türk bayrağıyla birlikte Azerbaycan bayrağını da dalgalandırdı.



Şampiyonanın son gününde yarın 55 kiloda Kerem Kamal, 66 kiloda Murat Fırat, 84 kiloda Doğukan Kuru ve 120 kiloda Yakup Yerlikaya mindere çıkacak.