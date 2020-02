Avrupa Genç İş Adamları Konfederasyonu'na Türk başkan

13.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:12

Avrupa Genç İş Adamları Konfederasyonu Başkanlığı'na (YES For Europe) Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkan Yardımcısı Gürkan Yıldırım seçildi.

TÜGİAD'dan yapılan açıklamada, bünyesinde 21 ülkeden 500 binin üzerinde genç girişimci bulunan Avrupalı genç girişimcilerin resmi çatı konfederasyonu YES For Europe'un başkanlığını tarihinde ilk kez TÜGİAD'ın kazandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, "Ülkemizdeki genç girişimcilerin lider sesi TÜGİAD'ın dönem başkanlığına oy birliği ile seçilmesi bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Türk genç girişimcilerinin Avrupa'daki sesi olmaya devam edeceğiz. Bu yeni ticaret köprülerinin kurulması anlamında çok önemli." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) ve vizyonuna inançlarının tam olduğunu belirten Yıldırım, "En büyük ticari ortağımız olan AB'de Türk genç girişimcilerini her platformda destekleme mücadelemize şimdi daha güçlü devam edeceğiz. YES For Europe olarak önümüzdeki görev süresi boyunca, gerçekçi ve ciddi hedeflerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, TÜGİAD olarak bu yıl eylül ayında İstanbul'da Geleneksel YES For Europe toplantısı düzenleyeceklerini belirterek, tüm ülkelerden en yüksek seviyede katılım sağlayıp devletle koordineli olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu da Yıldırım'a tebriklerini ileterek, "TÜGİAD Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası genç iş adamları derneğidir. Ülkemizi yıllardır G20 Genç Girişimciler ittifakında ve YES For Europe'da başarı ile temsil etmekte ve bayrağımızı buralarda dalgalandırmaktayız. Yıllardır süregelen bu mücadelemiz ve çalışmamızın sonunda çok önemli bir organizasyonun başkanlığını ülkemiz adına almış olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu başkanlıkla ülkemizin yıllardır sürdürmüş olduğu AB tam üyelik sürecinde genç iş dünyası adına çok önemli katkı koyacağımızı düşünüyorum. Başkanlık sürecinde TÜGİAD adına çok emek harcayan Yıldırım'ı tebrik ediyor ve süreçte katkısı olan Genel Sekreterimiz Rupen Mıhçiyan'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA