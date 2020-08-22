Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ile Almanya'nın Bayern Münih takımları yarın karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ile Almanya'nın Bayern Münih takımları yarın karşılaşacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı kupasının finalinde PSG ile Bayern Münih, yarın TSİ 22.00'de Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda mücadele edecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabakayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1 kanallarından canlı yayımlanacak. Kaynak: AA