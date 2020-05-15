Avrupa Futbolunun Dikkat Çeken İsmi: Jadon Sancho Jadon Sancho, 17 yaşında Bundesliga'da Borussia Dortmund'un formasını giydiğinden beri çok yol kat etti. İngiltere Milli Takımı'n formasını da giyen genç yıldız, Avrupa'nın en büyük kulüplerini peşine takmayı başardı.

Jadon Sancho, 17 yaşında Bundesliga'da Borussia Dortmund'un formasını giydiğinden beri çok yol kat etti. İngiltere Milli Takımı'n formasını da giyen genç yıldız, Avrupa'nın en büyük kulüplerini peşine takmayı başardı. Kaynak: Dugout