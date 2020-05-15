Avrupa Futbolunun Dikkat Çeken İsmi: Jadon Sancho
Jadon Sancho, 17 yaşında Bundesliga'da Borussia Dortmund'un formasını giydiğinden beri çok yol kat etti. İngiltere Milli Takımı'n formasını da giyen genç yıldız, Avrupa'nın en büyük kulüplerini peşine takmayı başardı.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:13
Jadon Sancho, 17 yaşında Bundesliga'da Borussia Dortmund'un formasını giydiğinden beri çok yol kat etti. İngiltere Milli Takımı'n formasını da giyen genç yıldız, Avrupa'nın en büyük kulüplerini peşine takmayı başardı.
Kaynak: Dugout