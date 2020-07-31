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Avrupa futbolunda Kurban Bayramı kutlaması

Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, sosyal medya hesaplarından Kurban Bayramı'nı kutladı.

Avrupa futbolunda Kurban Bayramı kutlaması
31.07.2020 12:51 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:15

Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, sosyal medya hesaplarından Kurban Bayramı'nı kutladı.

Barcelona Kulübünün Twitter'daki Türkçe hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin ve tüm Müslümanların Kurban Bayramı kutlu olsun." ifadesi kullanılırken, milli futbolcu Merih Demiral'ın da forma giydiği Juventus'un İngilizce hesabından ise "Dünyanın dört bir yanındaki Müslüman taraftarlarımıza iyi bayramlar dileriz." paylaşımında bulunuldu.

Ayrıca İspanya'dan Real Madrid, İngiltere'den Liverpool, Manchester City, Manchester United, İtalya'dan Milan, Inter, Fransa'dan Paris Saint-Germain, Almanya'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un da aralarında bulunduğu birçok kulüp, sosyal medya hesaplarından bayram mesajı paylaştı.

Kaynak: AA

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