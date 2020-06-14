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Avrupa futbolunda gözler yaz transfer dönemine çevrildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Avrupa ligleri tekrar başlarken, gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

Avrupa futbolunda gözler yaz transfer dönemine çevrildi
14.06.2020 19:11 | Son Güncelleme: 14.06.2020 19:57

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Avrupa ligleri tekrar başlarken, gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

FIFA'nın en son güncellediği verilere göre, Türkiye'de yaz transfer ve tescil dönemi 1 Temmuz'da başlayıp, 22 Eylül'de sona erecek.

Yaz transfer dönemi, İngiltere'de 19 Haziran-10 Eylül, İtalya'da 1 Temmuz-2 Eylül, İspanya'da 1 Temmuz-14 Eylül, Almanya'da 1 Temmuz-2 Eylül ve 5 büyük lig arasında sona erdirilen tek organizasyon olan Fransa'da ise 1 Temmuz-18 Eylül tarihlerinde açık olacak.

Türkiye'de gelecek sezon devre arası transferleri ise 1-28 Ocak 2021 tarihlerinde yapılabilecek.

Kaynak: AA

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