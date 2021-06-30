Avrupa Futbol Şampiyonası, İskoçya'daki koronavirüs vakalarını artırdı
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Avrupa Futbol Şampiyonası, İskoçya'daki koronavirüs vakalarını artırdı

Avrupa Futbol Şampiyonası, İskoçya'daki koronavirüs vakalarını artırdı
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Güncel

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İskoçya'nın maçlarını takip eden sporseverlerin ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını artırdığı bildirildi.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İskoçya'nın maçlarını takip eden sporseverlerin ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını artırdığı bildirildi.

İskoçya makamlarından yapılan açıklamaya göre, D Grubu'nda yer alan İskoçya'nın Londra ve Glasgow'da oynadığı maçlarla bağlantılı yaklaşık 2 bin koronavirüs vakasının tespit edildiği kaydedildi.

Raporda toplam bin 991 vakadan bin 294'ünün Wembley Stadı'nda 18 Haziran'da oynanan İngiltere-İskoçya maçı için Londra'ya giden taraftarlar olduğu belirtildi. Bu futbolseverlerden 397'sinin statta maçı takip ettiği bilgisi paylaşıldı.

Londra ve Glasgow'da taraftarlar için oluşturulan alanlara gidenlere de koronavirüsün bulaştığı ifade edilen raporda, testi pozitif çıkanların yüzde 90'ının erkek, bin 470'inin de 20-39 yaş aralığında olduğu aktarıldı.

Grupta bir puan toplayan İskoçya, son sırada yer alarak turnuvaya veda etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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