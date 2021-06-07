Avrupa Futbol Şampiyonası için LEGO'lardan dünyanın en büyük futbol topu yapıldı
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Avrupa Futbol Şampiyonası için LEGO'lardan dünyanın en büyük futbol topu yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2020) kutlamak için LEGO parçalarıyla yapılan dünyanın en büyük futbol topu 1 Haziran'dan bu yana Danimarka'nın Billund kasabasındaki LEGO şirketinin merkezinde sergileniyor.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2020) kutlamak için LEGO parçalarıyla yapılan dünyanın en büyük futbol topu 1 Haziran'dan bu yana Danimarka'nın Billund kasabasındaki LEGO şirketinin merkezinde sergileniyor.

Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) sayılı günler kaldı. Şampiyonayı kutlamak amacıyla LEGO parçalarıyla yapılan dünyanın en büyük futbol topu 1 Haziran'dan bu yana Danimarka'nın Billund kasabasındaki LEGO şirketinin merkezinde sergileniyor. LEGO futbol topu, Danimarka'da Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan karantina döneminde LEGO personeli tarafından yapıldı. Futbol topu, EURO 2020'nin sonuna kadar sergilenmeye devam edecek.

Ağırlığı 2,5 ton

LEGO parçalarından oluşan futbol topu, en büyük ve en iyi LEGO yapılarının bulunduğu LEGO Evi'nin içinde inşa edildi. 173 bin 600 adet eski klasik 2x2 LEGO parçasını yapıştırıcı kullanmadan bir araya getirmek 150 saat sürerken, LEGO parçalarıyla oluşturan 75 modül, özel bir metal yapı yardımıyla birleştirildi. Parçaları bir arada tutan yapı malzemeleri dahil topun ağırlığının 2,5 ton olduğu ifade edildi.

LEGO tasarımcısı Soren Hansen Hinge yaptığı açıklamada, "Bir futbol topu yapmak için çok farklı tasarımların uygulanabileceğine şüphe yok, ancak biz bu top için son derece ikonik bir tasarımı seçtik. İnsanlar bakar bakmaz ne olduğunu hemen anlayabilir" dedi.

LEGO Ağ Sorumlusu Gitte Cort, "Kapanma sırasında ziyaretçi kabul edemediğimizden zamanımızı bu şekilde değerlendirmek harika oldu. Bir şeyleri kullanarak bu dev futbol topuna dönüştürebildik ve bunun gerçekleştiğini görmek beni gerçekten heyecanlandırıyor" ifadelerini kullandı.

LEGO CEO'su Jesper Vilstrup, "Futbol ve LEGO gibi iki büyük tutkuyu alıp biraraya getirirseniz, bunun gibi bir şey inşa edersiniz ve LEGO parçalarıyla yapılmış dünyanın en büyük futbol topuna sahip olursunuz. Bu, iki harika şeyin bir araya gelmesi demek" diye konuştu. - KOPENHAG

Avrupa Futbol Şampiyonası için LEGO'lardan dünyanın en büyük futbol topu yapıldı
Avrupa Futbol Şampiyonası için LEGO'lardan dünyanın en büyük futbol topu yapıldı
Avrupa Futbol Şampiyonası için LEGO'lardan dünyanın en büyük futbol topu yapıldı
Avrupa Futbol Şampiyonası için LEGO'lardan dünyanın en büyük futbol topu yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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