Avrupa Futbol Pazarı gelirlerinde 28,4 milyar euroluk rekor seviye

Deloitte'un, bu yıl 28'incisini yayımladığı Futbol Finansı Yıllık Değerlendirme Raporu'na göre Avrupa Futbol Pazarı gelirlerini 2017/2018 sezonunda yüzde 11 artırarak 28,4 milyar euro kazanç sağladı.

Avrupa'nın '5 Büyük' Ligi, geçen sezona oranla gelirini yüzde 6 artırarak 2017/18 sezonunda 15,6 milyar euro gelirin sahibi oldu. Almanya Futbol Ligi Bundesliga, 2018/19 sezonunda 43.000'in üzerinde bir sayıyla en çok taraftar ortalamasına sahip lig olma ünvanını sürdürdü. İngiltere Premier Lig kulüplerinin gelirleri, 2017/18 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 5 takımla mücadele etmeleri sayesinde UEFA payını da artırdı ve toplam 5,4 milyar euro'ya yükseldi. Premier Lig'in geliri ise, İspanya futbol ligi La Liga'yı geçerek ikinciliği alan, Almanya futbol ligi Bundesliga'dan yüzde 72 daha fazla oldu.

Bu gelir artışına rağmen Avrupa'nın '5 Büyük' Liginin toplam faaliyet kârı 2017/18 sezonunda düşüş gösterdi. Özellikle İngiltere ve İspanya'da 2016/17 sezonunun yayın hakları için ödenen miktar oldukça yüksek olmasına rağmen, maaşlar ve ödemelerdeki artış, bir denge unsuru oluşturdu. Bundesliga ve Serie A'da ise sırasıyla yüzde 9 ve yüzde 8'lik faaliyet kâr artışı gerçekleşti.

Premier Lig, 2017/18'de en yakın rakiplerine kıyasla önemli gelir farkını sürdürmeye devam ederek 2016/17 sezonundaki 5,3 milyar euro'yu 5,4 milyar euro'ya yükseltti. Gelir açısından İngiltere Futbol Ligi, en yakın rakibi olan Almanya Bundesliga'dan yüzde 73 daha büyük bir hacme sahip oldu. Ancak harcama/gelir oranı, ücret harcamalarındaki yüzde 15'lik artışın ardından, yüzde 59'a geriledi.

Almanya Futbol Ligi Bundesliga'nın yeni yayın anlaşmasının hayata geçmesi, yayın gelirlerinde meydana gelecek 290 milyon euroluk artış, La Liga'yı geride bırakmalarını ve en çok gelir getiren ikinci lig olmalarını sağladı.

Real Madrid'den La Liga'ya dev katkı

La Liga kulüplerinin gelirleri, yüzde 7'lik bir artışla ilk kez 3 milyar euro sınırını aşmayı başardı. Bu artıştaki en büyük pay, 2017/18 sezonunda üçünü kez üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan Real Madrid'in olurken, özellikle Barcelona'nın Rakuten ile imzaladığı 4 yıllık forma sponsorluğu da bu artışa büyük katkı sağladı. İspanyol futbolunun lokomotifi olan bu iki takım, 2019 Deloitte Futbol Para Ligi'nde de ilk iki sırada kendilerine yer buldu.

İtalya Serie A ise, İngiltere, İspanya ve Almanya gibi gelir artışında beklentileri karşılayamadı. Yüzde 8'lik bir artış yaşanan lig gelirleri (2,2 milyar euro) rakipleri ile baş edebilecek seviyede olmadı. Ligin ücret maliyeti artışları diğer 'Beş Büyük' ligden daha düşüktü ve bu durum, 2005/06 sezonundan bu yana en düşük ücret/gelir oranına(yüzde 66) ulaşılmasına neden oldu.Buna rağmen, Juventus'un başta Cristiano Ronaldo olmak üzere 2018 yaz transfer döneminde yaptığı harcamalar nedeniyle 2018/19 dönemi harcamalarında artış görüldü. Fransa 1. Ligi Ligue 1, Avrupa'nın "Beş Büyük' liginin en düşük gelirini (1,7 milyar Euro) elde etmeye devam etti ve hem yayın hem de sponsorluk gelirindeki düşüşler maç günü ve diğer ticari gelirdeki artışlarla dengelenmeye devam etti. Lig, yayın haklarında artış için 2020/21 sezonuna kadar beklemek durumunda… Yeni sözleşmede yüzde 55'lik bir artış olması durumunda gelirlerin 1,2 milyarseviyesine çıkması ve mevcut gelir olan 1 milyar Euro'nun üzerine çıkarak La Liga gelirlerine yaklaşması bekleniyor.

Türkiye, bir sıra düşerek 7.'liğe yerleşti

'Beş Büyük' ligin ardından Rusya Premier Ligi 813 milyon euro ile 731 milyon euro gelir elde eden Türkiye Süper Ligi'nin önüne geçti ve Avrupa'nın en yüksek gelir elde eden 6. ligi konumuna yükseldi. Türkiye böylece bu sezonda 7.sırada yerini aldı. Rusya'nın elde ettiği bu artışta, yeni yayın hakları sözleşmesi ve 2018 FIFA Dünya Kupası için yapılan stat iyileştirmeleri sayesinde artan maç günü gelirleri ön plana çıktı.

Deloitte Türkiye Danışmanlık Bölümü Ortaklarından, Futbol Endüstrisi Uzmanı Cem Sezgin, "Rusya'daki 2018 FIFA Dünya Kupası, doğrudan ve dolaylı gelir artışlarını Avrupa futbol piyasasına getirdi. Bu, FIFA, UEFA ve Ulusal Federasyonların, Avrupa pazarındaki yüzde 75'lik etkisinin, 2016/17'de 2,4 milyar euro'dan, 2017/18 sezonunda 4,2 milyar euro'ya büyümesinden kaynaklandı. Türkiye Süper Lig için yapılacak yeni yayın anlaşmasının etkisinin, 2020 senesindeki Yıllık Futbol Finansman İncelemesi sayısında, Avrupa'daki en yüksek gelir getiren altıncı lig olarak konumunu geri kazanacağını öngörüyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler