Avrupa espor şampiyonasında Türkiye'den tek takım çeyrek finalde

Avrupa espor şampiyonası University Esports Masters (UEM) 2021, 10 ülkeden 16 takımın katılımıyla başladı.

Avrupa espor şampiyonası University Esports Masters (UEM) 2021, 10 ülkeden 16 takımın katılımıyla başladı. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden ve çeyrek finale kalan Bahçeşehir Esports Red Dragons takımı, UEM 2021 playoff'unda Birleşik Krallık temsilcisi Bristol Whipped ile karşılaşacak.

Üniversiteler arası düzenlenen Avrupa şampiyonası UEM 2021, rekor bir katılım ile 16 ülkeden 857 üniversiteyle grup elemeleri şeklinde başlamıştı. 64 takım ve 320 oyuncunun ter döktüğü 'University Esports Turkey Turnuvası'nın şampiyonu olan Bahçeşehir Esports Red Dragons takımı, katıldığı Avrupa turnuvasında da grup lideri olarak playoff'lara yükseldi. D grubunda Avrupa üniversitelerine karşı mücadele veren ekip, oynadığı 8 maçın 7'sini galip tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Takım, çeyrek finalde Birleşik Krallık temsilcisi Bristol Whipped takımıyla karşılaşacak. Dijital ortamda oynanacak turnuva, grup elemelerinin ardından 10 ülkeden 16 takım ile gerçekleştirilecek.

HEDEF İKİNCİ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Bahçeşehir Esports Red Dragons ile Bristol Whipped takımı arasında oynanacak maç, 11 Temmuz Pazar günü saat 13: 00'da twitch.tv/UniEsportsTR adresinden yayınlanacak. Bahçeşehir Esports Red Dragons, İngiliz rakibine karşı başarılı olursa, 17-18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek yarı final ve final maçlarında Avrupa şampiyonluğu için ter dökecek.

Öte yandan, geçtiğimiz yıllarda 2 kez Leaguge of Legends Türkiye şampiyonu olan Bahçeşehir Üniversitesi LoL takımı, 2018 yılında Avrupa Üniversitelerarası Espor Şampiyonası'nda (UEM) Türkiye'yi temsil ederek Avrupa şampiyonu olmuştu. Takım, finalde Portekiz ekibi ile karşılaşmış rakibine büyük bir üstünlük kurarak turnuvayı tamamlamıştı. Ekip, Fransa, İtalya, İrlanda, Almanya, Hollanda, Büyük Britanya ve İspanya gibi güçlü ülkelerin veda ettiği turnuvada, şampiyonluğu elde etmiş ve Avrupa şampiyonu olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı