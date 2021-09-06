Avrupa Erkekler Voleybol turnuvası Türkiye 2. tur ve çeyrek finalde kimle eşleşir? 2021 CEV Türkiye hangi takımla eşleşecek, belli oldu mu?
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Avrupa Erkekler Voleybol turnuvası Türkiye 2. tur ve çeyrek finalde kimle eşleşir? 2021 CEV Türkiye hangi takımla eşleşecek, belli oldu mu?

Avrupa Erkekler Voleybol turnuvası Türkiye 2. tur ve çeyrek finalde kimle eşleşir? 2021 CEV Türkiye hangi takımla eşleşecek, belli oldu mu?
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Milli takımımız 2021 CEV Voleybol turnuvasında tarih yazmaya devam ediyor. Gruplarda şuanda 9 puanla liderliğimizi sürdürüyoruz. Türkiye bir üst tura çıkmayı garantilemişti. Bunun ardından vatandaşlar Türkiye kimle eşleşecek, rakibi kim olacak? Avrupa Erkekler Voleybol turnuvası Türkiye 2. tur ve çeyrek finalde kimle eşleşir? 2021 CEV Türkiye hangi takımla eşleşecek, belli oldu mu? gibi soruların cevaplarını merak etti. İşte detaylar...

Türkiye gruptan çıkarsa kiminle eşleşecek? Türkiye voleybol turnuvasında çeyrek final ve yarı final olası rakipleri kimler olacak? günün merak edilen konuları arasında yer alıyor. Bugün grubumuzdaki 4. maçı Hollanda ile oynayacağız. Peki, Türkiye grupta kaç puanda? Ülkemizin ikinci tur ve çeyrek final rakipleri kim olacak? Belli oldu mu?

2021 CEV AVRUPA VOLEYBOL TURNUVASI TÜRKİYE HANGİ GRUPTA VE KAÇINCI SIRADA?

Milli takımımız C grubunda yer alıyor. Grup maçları bugün başladı. Bugün Rusya-Türkiye maçı oynanıyor. Maç şuanda setlerde 2-1 üstünlüğümüz ile devam ediyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

C grubu takımları ve puanları şöyle:

  • Türkiye : 9 puan
  • Hollanda : 7 puan
  • Finlandiya : 6 puan
  • Rusya : 5 puan
  • İspanya : 0 puan
  • Kuzey Makedonya : 0 puan

Türkiye'nin maç sonuçları şöyle:

  • Rusya 1 - 3 Türkiye
  • Türkiye 3 - 1 İspanya
  • Kuzey Makedonya 0 - 3 Türkiye

Bu sonuçlara göre milli takımımız 9 puanla grupta liderliğini sürdürüyor.

TÜRKİYE 2. TUR VE ÇEYREK FİNALDE KİMLE EŞLEŞİR?

Milli takımımız C grubunda yer alıyor ve şuanda 1. sırada. 2. turda C grubunun 1. si A grubunun 4. sü ile karşılaşacak. Haliyle ülkemiz grubu 1. sırada bitirirse A grubunun 4. sü ile son 16 turunda karşı karşıya gelecektir.

A grubunun şuandaki 4. sü Belçika'dır. Eğer Belçika A grubunu 4. tamamlarsa ve Türkiye C grubunda 1. olursa 2. turda karşılaşacaklar.

Çeyrek finalde ise C grubu 1. ve A grubu 4. sü kazananı ile, A grubu 2. ve C grubu 3. sü kazananı karşılaşacaktır.

Yani kısacası şöyle:

  • Son 16 : C grubu 1. si - A grubu 4. sü
  • Çeyrek final : (C grubu 1. si - A grubu 4. sü) kazananı - (A grubu 2. si - C grubu 3. sü) kazananı

Türkiye şuanda C grubu 1. sidir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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