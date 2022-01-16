Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası 2
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası 2'nin üçüncü ve son gününde Türkiye, İspanya ve Ukrayna ile karşılaştı.
Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası 2'nin üçüncü ve son gününde Türkiye, İspanya ve Ukrayna ile karşılaştı.
Portekiz'in Paredes kentinde düzenlenen organizasyonda İspanya'ya 6-1 yenilen milli takım, Ukrayna ile 6-6 berabere kaldı.
Grupta galibiyeti bulunmayan Türkiye, 3'er mağlubiyet ve beraberlik sonucunda 6. sırada yer aldı.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri