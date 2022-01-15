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Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası 2

Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası 2
AA / Musa Samur - Haberler | Spor

Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası 2'nin ikinci gününde Türkiye, Hırvatistan ve ev sahibi Portekiz ile karşılaştı.

Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası 2'nin ikinci gününde Türkiye, Hırvatistan ve ev sahibi Portekiz ile karşılaştı.

Paredes şehrinde düzenlenen şampiyonadaki üçüncü maçında Hırvatistan'a 8-5 yenilen milli takım, dördüncü karşılaşmasında Portekiz ile 4-4 berabere kaldı.

Organizasyonun ilk gününde Polonya'ya 4-3 mağlup olan Slovakya ile 5-5 berabere kalan milliler, yarın İspanya ve Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

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AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası 2'nin ikinci gününde Türkiye, Hırvatistan ve ev sahibi Portekiz ile karşılaştı.

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