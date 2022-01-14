Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası 2 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası 2

Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası 2
AA / Musa Samur - Haberler | Spor

Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası 2'nin ilk gününde Türkiye, Polonya ve Slovakya ile karşılaştı.

Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası 2'nin ilk gününde Türkiye, Polonya ve Slovakya ile karşılaştı.

Portekiz'in Paredes şehrinde düzenlenen şampiyonadaki ilk maçında Polonya'ya 4-3 mağlup olan Türkiye, ikinci karşılaşmada ise Slovakya ile 5-5 berabere kaldı.

Milli takım, yarın Hırvatistan ve Portekiz, 16 Ocak Pazar günü ise İspanya ve Ukrayna ile karşılaşacak.

Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere adını verecekler

Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere adını verecekler

 Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ahmet Çalık'ı amcası gözyaşları içinde anlattı: Türkiye güzel bir evladını kaybetti

Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ahmet Çalık'ı amcası gözyaşları içinde anlattı: Türkiye güzel bir evladını kaybetti

AA / Musa Samur - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title