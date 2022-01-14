Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası 2'nin ilk gününde Türkiye, Polonya ve Slovakya ile karşılaştı.

Portekiz'in Paredes şehrinde düzenlenen şampiyonadaki ilk maçında Polonya'ya 4-3 mağlup olan Türkiye, ikinci karşılaşmada ise Slovakya ile 5-5 berabere kaldı.

Milli takım, yarın Hırvatistan ve Portekiz, 16 Ocak Pazar günü ise İspanya ve Ukrayna ile karşılaşacak.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri

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