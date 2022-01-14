Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası 2
AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası 2'nin ilk gününde Türkiye, Polonya ve Slovakya ile karşılaştı.
Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası 2'nin ilk gününde Türkiye, Polonya ve Slovakya ile karşılaştı.
Portekiz'in Paredes şehrinde düzenlenen şampiyonadaki ilk maçında Polonya'ya 4-3 mağlup olan Türkiye, ikinci karşılaşmada ise Slovakya ile 5-5 berabere kaldı.
Milli takım, yarın Hırvatistan ve Portekiz, 16 Ocak Pazar günü ise İspanya ve Ukrayna ile karşılaşacak.
AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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