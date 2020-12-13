Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda final heyecanı devam ediyor
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Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda final heyecanı devam ediyor

13.12.2020 17:54 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:59

Sporcuların kulplu beygir aletindeki performansları Sporcuların yer aletindeki performansları MERSİN - Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisindeki bireysel alet finalleri devam ediyor.

Sporcuların kulplu beygir aletindeki performansları

Sporcuların yer aletindeki performansları MERSİN - Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisindeki bireysel alet finalleri devam ediyor.

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda final heyecanı devam ediyor
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda final heyecanı devam ediyor
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda final heyecanı devam ediyor
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda final heyecanı devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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