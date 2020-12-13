Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda final heyecanı devam ediyor
13.12.2020 17:54 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:59
Sporcuların kulplu beygir aletindeki performansları Sporcuların yer aletindeki performansları MERSİN - Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisindeki bireysel alet finalleri devam ediyor.
Sporcuların kulplu beygir aletindeki performansları
Sporcuların yer aletindeki performansları MERSİN - Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisindeki bireysel alet finalleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin