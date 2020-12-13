Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerden 4 madalya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerden 4 madalya

13.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:49
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerden 4 madalya

Mersin'in ev sahipliği yaptığı Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, gençler kategorisi alet finallerinde milli sporculardan Mert Efe Kılıçer 1 gümüş ve 1 bronz, Bora Tarhan da 2 bronz madalya kazandı.

Mersin'in ev sahipliği yaptığı Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, gençler kategorisi alet finallerinde milli sporculardan Mert Efe Kılıçer 1 gümüş ve 1 bronz, Bora Tarhan da 2 bronz madalya kazandı.

Mersin'de Olimpik Cimnastik Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın son gününde, gençler kategorisindeki sporcular, alet finallerine çıktı. Finallerde yer aleti, halka, barfiks, paralel bar, kulplu beygir ve atlama masasında sporcular ter döktü. Milli sporcularımız Bora Tarhan, yer, halka, atlama masası ve barfiks aletinde, Mert Efe Kılıçer de paralel bar ve barfiks aletinde madalya için yarıştı.

Sporcularımızdan Mert Efe Kılıçer barfiks aletinde topladığı 12 bin 933 puanla Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyaya uzandı. Kılıçer, paralel bar aletinde de 13 bin 266 puanla üçüncü basamağa çıkarak bronz madalya kazandı.Diğer sporcumuz Bora Tarhan ise halka aletinde 13 bin puan alarak Avrupa üçüncüsü olup, bronz madalya elde etti. Tarhan, atlama masasında da 14 bin 016 puanla üçüncülük kürsüsüne çıkarak ikinci bronz madalyasını boynuna taktı.Türkiye, şampiyonanın gençler kategorisi alet finallerinde 1 gümüş, 3 bronz madalya olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.Finallerde alınan sonuçların ardından sıralama şöyle oluştu: Yer aleti1. Gytis Chasazyrovas (Litvanya) - 13 bin 733 puan2. Ivan Sevruk (Ukrayna) - 13 bin 466 puan3. Botond Molnar (Macaristan) - 13 bin 400 puanKulplu beygir1. Illia Kovtun (Ukrayna) - 14 bin 233 puan2. Eyal Ingid (İsrail) - 13 bin 366 puan2. Gytis Chasazyrovas (Litvanya) - 13 bin 366 puanHalka1. Illia Kovtun (Ukrayna) - 13 bin 266 puan2. Volodymyr Kostiuk (Ukrayna) - 13 bin 1663. Bora Tarhan (Türkiye) - 13 binAtlama masası1. Gabriel Burtanete (Romanya) - 14 bin 2832. Illia Kovtun (Ukrayna) - 14 bin 0333. Bora Tarhan (Türkiye) - 14 bin 016Paralel bar1. Illia Kovtun (Ukrayna) - 14 bin 600 puan2. Mykyta Melnykov (Ukrayna) - 13 bin 666 puan3. Mert Efe Kılıçer (Türkiye) - 13 bin 266 puanBarfiks1. Krisztian Balazs (Macaristan) - 13 bin 366 puan2. Mert Efe Kılıçer (Türkiye) - 12 bin 933 puan

3. Volodymyr Kostiuk (Ukrayna) - 12 bin 900 puan


Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerden 4 madalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Bora Tarhan bronz madalya kazandı
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Bora Tarhan bronz madalya kazandı
Son dakika: Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Bora Tarhan bronz madalya kazandı (2)
Son dakika: Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Bora Tarhan bronz madalya kazandı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Engin Altay Lütfi Elvan Ali Mahir Başarır Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Serdar Ortaç Hakan Taşıyan Gonca Vuslateri
Spor Falcao Samatta Erol Bulut Ersun Yanal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bakan Çocuk Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerden 4 madalya - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 14:50:28. #1.14#
title