Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Gençler kategorisi sona erdi

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, gençler kategorisinde alet finallerinde milli sporculardan Mert Efe Kılıçer bir gümüş bir bronz, Bora Tarhan da iki bronz madalya kazandı.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, gençler kategorisinde alet finallerinde milli sporculardan Mert Efe Kılıçer bir gümüş bir bronz, Bora Tarhan da iki bronz madalya kazandı.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde, gençler kategorisindeki sporcular, alet finallerinde Avrupa şampiyonu olmak için yarıştı.

Sporcular, yer aleti, halka, barfiks, paralel bar, kulplu beygir ve atlama masasında performanslarını sergiledi.

Bora Tarhan, yer, halka, atlama masası ve barfiks aletinde, Mert Efe Kılıçer de paralel bar ve barfiks aletinde jürinin karşısına çıktı.

Mert Efe Kılıçer de barfiks aletindeki performansıyla elde ettiği 12 bin 933 puanla Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Genç sporcu, 13 bin 266 puan toplayarak 3. sıraya yerleştiği paralel bar aletinde de bronz madalya kazandı.

Bora Tarhan ise halka aletindeki 13 bin puanıyla Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Genç sporcu, atlama masasındaki performansıyla da 14 bin 016 puan toplayarak, üçüncü oldu ve ikinci bronz madalyasını elde etti.

Türkiye, gençler kategorisi alet finallerinde 1 gümüş, 3 bronz madalya olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Finallerde alınan sonuçlar şöyle:

Yer aleti

1. Gytis Chasazyrovas (Litvanya) - 13 bin 733 puan

2. Ivan Sevruk (Ukrayna) - 13 bin 466 puan

3. Botond Molnar (Macaristan) - 13 bin 400 puan

Kulplu beygir

1. Illia Kovtun (Ukrayna) - 14 bin 233 puan

2. Eyal Ingid (İsrail) - 13 bin 366 puan

2. Gytis Chasazyrovas (Litvanya) - 13 bin 366 puan

Halka

1. Illia Kovtun (Ukrayna) - 13 bin 266 puan

2. Volodymyr Kostiuk (Ukrayna) - 13 bin 166

3. Bora Tarhan (Türkiye) - 13 bin

Atlama masası

1. Gabriel Burtanete (Romanya) - 14 bin 283

2. Illia Kovtun (Ukrayna) - 14 bin 033

3. Bora Tarhan (Türkiye) - 14 bin 016

Paralel bar

1. Illia Kovtun (Ukrayna) - 14 bin 600 puan

2. Mykyta Melnykov (Ukrayna) - 13 bin 666 puan

3. Mert Efe Kılıçer (Türkiye) - 13 bin 266 puan

Barfiks

1. Krisztian Balazs (Macaristan) - 13 bin 366 puan

2. Mert Efe Kılıçer (Türkiye) - 12 bin 933 puan

3. Volodymyr Kostiuk (Ukrayna) - 12 bin 900 puan

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin