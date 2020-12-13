Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Bora Tarhan bronz madalya kazandı
13.12.2020 12:16 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:20
Bora Tarhan'ın spor aletlerindeki performansları MERSİN - Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın gençler kategorisinde milli sporcu Bora Tarhan, halka ve atlama masasında bronz madalya kazandı.
Bora Tarhan'ın spor aletlerindeki performansları MERSİN - Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın gençler kategorisinde milli sporcu Bora Tarhan, halka ve atlama masasında bronz madalya kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin