Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Bora Tarhan bronz madalya kazandı
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Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Bora Tarhan bronz madalya kazandı

13.12.2020 12:16 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:20

Bora Tarhan'ın spor aletlerindeki performansları MERSİN - Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın gençler kategorisinde milli sporcu Bora Tarhan, halka ve atlama masasında bronz madalya kazandı.

Bora Tarhan'ın spor aletlerindeki performansları MERSİN - Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın gençler kategorisinde milli sporcu Bora Tarhan, halka ve atlama masasında bronz madalya kazandı.

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Bora Tarhan bronz madalya kazandı
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Bora Tarhan bronz madalya kazandı
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Bora Tarhan bronz madalya kazandı
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Bora Tarhan bronz madalya kazandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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