Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası
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Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası

12.12.2020 19:19 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:25

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisi takım finallerinde dereceye giren ülkelerin sporcularına madalyaları verildi.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisi takım finallerinde dereceye giren ülkelerin sporcularına madalyaları verildi.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü günündeki takım finallerinde Ukrayna, 248 bin 963 puanla şampiyon oldu.

Milli takım, Abdelrahman Elgamal'ın sakatlık nedeniyle bir süre yarış dışı kalmasına rağmen 244 bin 793 puanla gümüş madalyaya uzandı. Macaristan da 240 bin 393 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada milli takımı temsil eden Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Abdelrahman Elgamal, elde edilen başarının ardından büyük sevinç yaşadı.

Takım finalleri sonrasında ödül töreni düzenlendi.

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, dereceye giren 3 takımın sporcularına madalya takdim etti.

Milli sporcu İbrahim Çolak, "Parlayan Yıldız" ödülüne layık görüldü.

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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