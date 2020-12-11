Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Madalya töreni
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Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Madalya töreni

11.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:48

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençler kategorisinin bireysel finallerinde, Ukraynalı sporcu Illia Kovtun şampiyon oldu.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençler kategorisinin bireysel finallerinde, Ukraynalı sporcu Illia Kovtun şampiyon oldu.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde, genç sporcular bireysel finallerde ilk sırada yer almak için yarıştı.

Sporcular; yer aleti, kulplu beygir, atlama masası, paralel bar, halka ve barfiks aletlerinde performanslarını sergiledi.

Genel tasnifte 81 bin 465 puan toplayan Ukraynalı sporcu Illia Kovtun, altın madalya kazandı. Aynı ülkeden Volodymyr Kostiuk 80 bin 198 puanla gümüş, Macaristan'dan Krisztian Balazs da 78 bin 566 puanla bronz madalya aldı.

Finallerde Türkiye'yi temsil eden sporculardan Bora Tarhan, 75 bin 798 puanla 8'inci, Mert Efe Kılıçer de 75 bin 266 puanla 10'uncu sırada yer aldı.

Sporcular, madalyalarını salonda düzenlenen törenle aldı.

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Madalya töreni
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Madalya töreni
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Madalya töreni
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Madalya töreni

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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