Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası devam ediyor
Sporcuların kulplu beygir aletindeki performansları Sporcuların yer aletindeki performansları Sporcuların halka aletindeki performansları Şampiyonaya katılan sporcular Sporcuların paralel bar aletindeki performansları Sporcuların atlama masası aletindeki performansları Sporcuların...
Sporcuların kulplu beygir aletindeki performansları
Sporcuların yer aletindeki performansları
Sporcuların halka aletindeki performansları
Şampiyonaya katılan sporcular
Sporcuların paralel bar aletindeki performansları
Sporcuların atlama masası aletindeki performansları
Sporcuların barfiks aletindeki performansarı MERSİN - Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin