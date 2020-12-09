Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası devam ediyor
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Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası devam ediyor

09.12.2020 19:14 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:19

Sporcuların kulplu beygir aletindeki performansları Sporcuların yer aletindeki performansları Sporcuların halka aletindeki performansları Şampiyonaya katılan sporcular Sporcuların paralel bar aletindeki performansları Sporcuların atlama masası aletindeki performansları Sporcuların...

Sporcuların kulplu beygir aletindeki performansları

Sporcuların yer aletindeki performansları

Sporcuların halka aletindeki performansları

Şampiyonaya katılan sporcular

Sporcuların paralel bar aletindeki performansları

Sporcuların atlama masası aletindeki performansları

Sporcuların barfiks aletindeki performansarı MERSİN - Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası devam ediyor.

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası devam ediyor
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası devam ediyor
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası devam ediyor
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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