Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı
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Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı

09.12.2020 10:57 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:09

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin'in ev sahipliğinde başladı.

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin'in ev sahipliğinde başladı.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda 5 gün sürecek organizasyon, genç erkekler kategorisinde eleme müsabakalarıyla start aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çeşitli önlemlerle başlayan şampiyonaya, 19 ülkeden 117 sporcu katılıyor.

Salonda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin sık sık uyarı yapılıyor.

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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