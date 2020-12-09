Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı
09.12.2020 10:57 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:09
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin'in ev sahipliğinde başladı.
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin'in ev sahipliğinde başladı.
Olimpik Cimnastik Salonu'nda 5 gün sürecek organizasyon, genç erkekler kategorisinde eleme müsabakalarıyla start aldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çeşitli önlemlerle başlayan şampiyonaya, 19 ülkeden 117 sporcu katılıyor.
Salonda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin sık sık uyarı yapılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin